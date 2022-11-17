إحالة محمد الشامسي وعبدالله بن حمد للجنة الانضباط لخروجهما من معسكر منتخب الإمارات بدون إذن

ولعب منتخب الإمارات أمس الأربعاء ضد نظيره الأرجنتيني وخسر بخماسية نظيفة، في إطار استعدادات التانغو لكأس العالم 2022 في قطر.

وأنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدمًا 4/0 على الإمارات، وتقدم جوليان ألفاريز بالهدف الأول في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 25 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد دي ماريا وسجل الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين بتسديدة من داخل المنطقة بعد عمل رائع.

وسجل ليونيل ميسي رابع أهداف الأرجنتين في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل المنطقة بعد مراوغة مدافعي الإمارات.

وسجل البديل "خواكين كوريا" خامس أهداف الأرجنتين في الدقيقة 60 بتسديدة أرضية من داخل المنطقة.

وهذه أول مباراة للمنتخب الإماراتي أمام الأرجنتين بشكل رسمي أو ودي.

وهذه آخر مباراة لمنتخب الأرجنتين قبل كأس العالم، حيث يستهل رفاق ليونيل ميسي مشوارهم في المونديال بمواجهة السعودية، يوم 22 نوفمبر، ثم مع المكسيك، يوم 26 نوفمبر، قبل مواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر.