لوران بلان يبدأ مهمته مع الاتحاد السعودي من معسكر إسبانيا

يوقّع الفرنسي لوران بلان، عقود تدريبه لفريق الكرة بنادي الاتحاد السعودي، خلال ساعات، بعد الاتفاق على قيادته الفريق.

ويبحث نادي الاتحاد السعودي عن مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وتوقفت صفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بعد استقالة لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، ليبدأ الفريق الجداوي رحلة البحث مجددًا عن مدير فني، واستقر بالفعل على بلان.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن الفرنسي لوران بلان سيصل إلى مقر معسكر الاتحاد في إسبانيا، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لتوقيع عقده.

وأوضحت: "الاتحاد اقترب من التعاقد مع الفرنسي لوران بلان، مدرب ليون والمنتخب الفرنسي السابق، لقيادة الفريق الجداوي بترشيح من بنزيما خلفًا للأرجنتيني المقال مارسيلو غاياردو".

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وقاد بلان باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تحقيق بطولتي الدوري والكأس أكثر من مرة، وخاض 488 مباراة في مسيرته، حقق الانتصار في 273، وتعادل في 82 لقاءً، وتعرض للهزيمة في 133، ومن أبرز محطاته التدريبية باريس سان جيرمان، ومارسيليا، وبوردو، والريان.

ولم يتولَّ لوران بلان، البالغ من العمر 58 عامًا، بالفترة الماضية قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب ليون في سبتمبر الماضي، كما درب عددًا من الفرق المختلفة مثل: بوردو، والريان القطري.

وفقد الاتحاد في موسم 2023 ـ 2024 لقب الدوري السعودي للمحترفين عندما حلّ خامسًا في جدول المسابقة.