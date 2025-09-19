بعد تهديدات الرحيل.. مجلس الزمالك يرضخ لجون إدوارد

رضخ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أمام طلبات جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، والذي هدد بالرحيل خلال الفترة الماضية.

ودبّت خلافات بين مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد، رغم تقديم الفريق الأول لكرة القدم لعروض مميزة منذ بداية الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري منفردًا، برصيد 16 نقطة.

مجلس الزمالك يرضخ لجون إدوارد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي وافقت على رغبة جون إدوارد المدير الرياضي، والذي رفض رفضًا باتًا تشكيل لجنة كرة.

وكان هناك اقتراح من عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بضرورة تشكيل لجنة كرة من جانب رموز النادي، لمساعدة جون إدوارد في عمله بالزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هذا الأمر كان نقطة خلاف كبيرة بين إدارة النادي وجون إدوارد.

وأشارت إلى أن هناك جلسة عقدها حسين لبيب رئيس النادي مع جون إدوارد، وأبلغه الأخير أنه لا يرغب في تشكيل لجنة للكرة، وشرح له وجهة نظره، واقتنع رئيس النادي في النهاية.

وأتم أن مجلس الإدارة يثق في إمكانيات جون إدوارد، ووصوله إلى أفضل شيء مع فريق الكرة في الفترة المقبلة.