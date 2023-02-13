ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على العروبة

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على ضيفه العروبة بنتيجة 1/0، اليوم الإثنين، في الجولة الـ21 من دوري يلو السعودي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع باستوس في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وقد تم احتسابه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).