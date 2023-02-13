ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على العروبة
من المقرر أن يلعب الأهلي مع أحد وجدة ونجران والرياض والفيصلي في الجولات الخمس المقبلة.
حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على ضيفه العروبة بنتيجة 1/0، اليوم الإثنين، في الجولة الـ21 من دوري يلو السعودي.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع باستوس في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وقد تم احتسابه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الأول. وحقق الأهلي الفوز 12 مرة وتعادل 7 مرات وخسر مرتين.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أحد وجدة ونجران والرياض والفيصلي في الجولات الخمس المقبلة.