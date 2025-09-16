رئيس الوداد المغربي: سجن الناصيري عمق أزمتنا ونتحمل مسؤولية الفشل بالمونديال

أقر رئيس نادي الوداد المغربي، هشام آيت منا بأن فريقه قدم مستوى لا يليق بتاريخ النادي وعراقته في كأس العالم للأندية 2025، التي كان الفريق واحدا من بين 5 أندية عربية شاركت في النسخة الموسعة.

وخلال الجلسة العمومية العادية لنادي الوداد التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة الاثنين والثلاثاء، شن مشجعون للوداد هجوما حادا على هشام آيت منا الذي تولى رئاسة الوداد في العام الماضي خلفا لسعيد الناصيري الذي اعتقلته السلطات نتيجة ضلوعه في قضايا فساد مالي وإتجار بالمخدرات.

وواجه آيت منا غضب الجماهير بعد خروج الوداد خالي الوفاض من كل المسابقات في الموسمين الماضيين، فضلا عن مشاركته الكارثية في كأس العالم للأندية 2025.

وقال آيت منا ردا على غضب الجمهور الودادي إن الفريق أخفق بالفعل في تقديم كأس عالم تليق بتاريخه، مشيرا إلى أن أسبابا عديدة تقف وراء ذلك لكنه أقر في الوقت نفسه بأن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية كاملة وفق قوله.

وكشف هشام آيت منا أمام منخرطي النادي ومسؤوليه حقيقة الوضع الذي وجد عليه الفريق الأحمر بعد تسلمه زمام التسيير قائلا إنه أخطأ في تقدير حجم الأزمة التي وجد عليها الفريق وأنه لم يكن يتوقع أن تكون بذلك الثقل وتلك الوطأة.

وتابع: "المرحلة التي مررنا بها في بداية مهمتنا لم تكن سهلة، كنا نعرف أن هناك أزمة بالفعل ولكن لم نقدر جيداً حجم المشاكل المالية ، لقد وجدنا الوداد غارقا في أزمة مالية طاحنة".

واعتبر الرئيس الحالي للوداد أن سجن سعيد الناصيري الرئيس السابق للنادي عمق الأزمة وأفرز جملة من العراقيل التي زادت وضع الفريق تعقيدا وفق قوله.

وأضاف: لن أقول إن هذا نتيجة سوء تسيير وتدبير الرؤساء الذين سبقونا، لأن هذا المعطى خاطئ، لولا الحكم القضائي ضد رئيسنا السابق سعيد الناصيري، لكان حجم الديون أقل بكثير، أنا متأكد أنه كان سيوفر الحلول ، غير أنه تم منعه من ممارسة مهامه نتيجة المشاكل القضائية".

وفي خصوص النتائج الرياضية، أقر رئيس نادي الوداد بفشل الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم الماضي، خصوصاً بعد الخروج دون ألقاب فضلا عن عدم تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية، مضيفا: "لم نحقق أهدافنا الرياضية وخرجنا بصفر لقب الموسم الماضي وأتحمل المسؤولية".

وكان الوداد الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي مني بثلاث هزائم في كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في يونيو ويوليو الماضيين في الولايات المتحدة.