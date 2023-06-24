ياسر القحطاني يرد على انتقادات تشيفرين وكاراغر ونيفيل للدوري السعودي
ردَّ ياسر القحطاني مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق على انتقادات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمحللين جيمي كاراغر وغاري نيفيل.
وكان كاراغر ونيفيل قد طالبا أندية إنجليزية بوقف بيع لاعبيها للأندية السعودية، بينما انتقد تشيفرين فكرة انضمام لاعبين كبار في السن للأندية السعودية مشيرًا إلى عدم نجاح الفكرة في الصين.
وكتب ياسر القحطاني عبر حسابه على موقع "تويتر": "كنت أتمنى ألا أتكلم في هذا الموضوع، ولكن هناك أحيانًا من يجبرك على أن ترد عليه لسببين، السبب الأول أن الموضوع يخص بلدي، والسبب الثاني أن جيمي كاراغر وغاري نيفيل الساذجين يتكلمان عن بلدي".
وأضاف: "كيف سمحتم لأنفسكم أيها المهرجون بأن تتكلموا عن بلدٍ يبحث عن التطور لرياضته المحلية دون أن يضّر بأحد، ودون أن يخالف أي أنظمة؟ ماذا عن صفقات الأمريكان والأوربيين في دوريكم وفي أوروبا بأكملها؟".
وتابع: "أعلم تمامًا بأن أمثالكم لا يُسكت فمه سوى حفنة من المال، فقد تعودتم على جعل هذا الأمر مصدر رزقكم، وهذا ما جعلكم منبوذين لدى محبي كرة القدم، وبما أنني ذكرت أوروبا فأحب أن أوجه معلومة فقط لرئيس اليويفا السيد ألكسندر تشيفرين، قبل أن تتكلم عن مشروع التطور الرياضي السعودي العظيم كنت أتمنى أن تحاول أن تطوّر كرة القدم في بلدك ولا تشغل نفسك في بلد تأهل منتخبها لكأس العالم أكثر بـ ٦ مرات عن منتخب بلدك".
وختم القحطاني: "في النهاية لن تستطيع مجموعة من المهرجين إيقاف عجلة التطور الرياضي السعودي الذّي يقوده أميرنا الملهم محمد بن سلمان، ولكنني أدعوكم للاستمتاع بالرحلة واتركوا القيادة لنا".
وبات الدوري السعودي وجهة لعدد من اللاعبين البارزين في أوروبا، فقد تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونجح الاتحاد في التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما، ونغولو كانتي، في حين ضم الهلال لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز رغم اهتمام برشلونة.