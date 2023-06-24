ياسر القحطاني يرد على انتقادات تشيفرين وكاراغر ونيفيل للدوري السعودي

ردَّ ياسر القحطاني مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق على انتقادات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمحللين جيمي كاراغر وغاري نيفيل.

وكان كاراغر ونيفيل قد طالبا أندية إنجليزية بوقف بيع لاعبيها للأندية السعودية، بينما انتقد تشيفرين فكرة انضمام لاعبين كبار في السن للأندية السعودية مشيرًا إلى عدم نجاح الفكرة في الصين.

وكتب ياسر القحطاني عبر حسابه على موقع "تويتر": "كنت أتمنى ألا أتكلم في هذا الموضوع، ولكن هناك أحيانًا من يجبرك على أن ترد عليه لسببين، السبب الأول أن الموضوع يخص بلدي، والسبب الثاني أن جيمي كاراغر وغاري نيفيل الساذجين يتكلمان عن بلدي".