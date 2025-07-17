مواعيد الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وأبرز الأندية المنافسة على اللقب

تنطلق منافسات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025 ـ 2026 في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2025، وفقا لما أكده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتشهد مسابقة دوري الأبطال مشاركة أبطال الدوري في بلدان إفريقيا فيما ستتمتع البلدان الأعلى تصنيفا بأن تكون ممثلة بفريقين في البطولة، وذلك بحسب مقاييس تعتمد على نتائج تلك البلدان في البطولات القارية للأندية.

وتملك 12 دولة امتياز المشاركة بأربعة أندية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بواقع فريقين اثنين في كل مسابقة، وهذه الدول هي: مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا والسودان ونيجيريا وأنغولا وكوت ديفوار.

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وتنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية أيام 19 و20 و21 سبتمبر 2025 بإجراء مباريات الذهاب التي تجمع بين الأندية المنتمية للبلدان الأقل تصنيفا، وأندية أخرى من بينها فرق من الدول الأعلى تصنيفا.

وتقام مباريات الإياب للدور التمهيدي الأول أيام 26 و27 و28 سبتمبر 2025، لتسفر عن عدد من المتأهلين للمشاركة في الدور التمهيدي الثاني الذي تقام مبارياته، ذهابا في 17 و18 و19 أكتوبر 2025 وإيابا بين 24 و26 من الشهر ذاته.

وتبدأ منافسات دور المجموعات في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر المقبل، إذ تقام الجولة الأولى في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بين 21 و23 نوفمبر 2025.

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أما الجولة الثانية من دور المجموعات فتقام أيام 28 و29 و30 نوفمبر 2025.

وفي بداية العام 2026، تدور الجولة الثالثة وتحديدا بين 23 و25 يناير 2026، على أن تقام الجولة الرابعة بين 30 يناير و1 فبراير 2026، أما الجولة الخامسة فتقام بين 6 و8 فبراير 2026، على أن تجرى منافسات الجولة السادسة والأخيرة بين 13و 15 من الشهر ذاته.

وستشهد النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا مشاركة أبرز الأندية العربية التي ستتنافس مرة أخرى من أجل الإبقاء على اللقب "عربيا"، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز (حامل اللقب) من مصر ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب والترجي والاتحاد المنستيري من تونس ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل من الجزائر.

وينتظر أن تسجل البطولة حضور الهلال والمريخ السودانيين وصن داونز وأرولاندو بايرتس وفايبرز الأوغندي ويانغ أفريكانز التنزاني والملعب المالي.

وفي المقابل، سيغيب للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 20 عاما، نادي مازيمبي الكونغولي صاحب 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، عن المشاركة في المسابقتين القاريتين، دوري الأبطال والكونفدرالية بعد أن فشل في إنهاء الموسم الماضي ضمن أحد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز في الكونغو الديمقراطية.

وسيشارك النسر الكونغولي وسانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال إفريقيا، وموتيما بيمبي ومانيما في الكونفدرالية 2025 ـ 2026.