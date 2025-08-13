أول رد فعل بعد القرار.. لماذا أسقط الهلال عضوية عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد؟

قررت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي غير الربحية في نادي الهلال السعودي، إسقاط عضوية عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد، وذلك عقب انتقادات علنية وجهها لإدارة النادي، ومشاكله الداخلية.

وأفاد نادي الهلال السعودي، في بيان رسمي صدر، اليوم الأربعاء، بفوز الأمير نواف بن سعد برئاسة مؤسسة أعضاء النادي غير الربحية، عقب تزكيته خلال اجتماع الجمعية العمومية، مع إقرار إسقاط عضوية عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد.

وأكد البيان أن الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي غير الربحية انعقدت مساء الأربعاء.

لماذا أُسقطت عضوية عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد؟

أوضح نادي الهلال السعودي في بيانه المنشور على موقعه الرسمي أن الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي غير الربحية استعرضت عدداً من المسائل الأخرى المطروحة على جدول أعمالها، بما في ذلك إقرار توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وإقرار قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي صدر بتاريخ 23 مارس الماضي، والقاضي بإسقاط عضوية عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد، ومنعه من الانتساب إلى المؤسسة لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ صدور القرار.

وجاء إسقاط عضوية عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد، ومنعه من الانتساب لمدة سنتين، نتيجة انتقاداته العلنية لإدارة النادي والمشاكل الداخلية به. وقد صدر القرار في مارس 2025، مع إقراره اليوم.

أول رد فعل

في أول رد فعل عقب القرار، أعاد عبدالله بن عبدالرحمن نشر صورة على منصة "إكس" تفيد بفوز الأمير نواف بن سعد، مرفقاً إياها بتعليق يقول: "أبارك لأخي الأمير نواف بن سعد رئاسته لمجلس إدارة أعضاء مؤسسة الهلال غير الربحية وأسأل الله التوفيق له ولأعضاء مجلس إدارته المزيد من النجاحات والإنجازات، وتحقيق تطلعات الجماهير الهلالية العظيم".

وأضاف: "كنت، وما زلت، خلف كل أمر يحقق مصلحة الهلال، وفخور لانتمائي الدائم لهذا الكيان الشامخ، وسأكون خلفه أينما كان، وأينما حل".

وواصل: "كان حديثي الموسم الماضي، حديث العاشق والمحب تجاه كوارث حذرنا منها، مراراً وتكراراً، وحدثت بالفعل، وخرجنا بموسم سيئ لا يليق بالهلال، ولا الهلاليين، ولو سكتنا لاستمرت الكوارث لعام قادم أيضاً، والحمد لله نجحنا في إسقاط مجلس إدارة بن نافل".