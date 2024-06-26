سر استعارة رونالدو حذاءً من برونو فيرنانديز خلال مباراة البرتغال وتركيا

أثيرت العديد من التفسيرات إثر قيام كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، باستعارة زوج من الأحذية خاصين بزميله في الفريق برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، خلال مواجهة تركيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليًّا في ألمانيا.

وظهر رونالدو في بداية المباراة مرتديًا زوجًا من الحذاء باللون الأخضر الفاتح.

وعندما انتهت المباراة ، كان يرتدي زوجًا باللون الأبيض الوردي.