سر استعارة رونالدو حذاءً من برونو فيرنانديز خلال مباراة البرتغال وتركيا
أثيرت العديد من التفسيرات إثر قيام كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، باستعارة زوج من الأحذية خاصين بزميله في الفريق برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، خلال مواجهة تركيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليًّا في ألمانيا.
وظهر رونالدو في بداية المباراة مرتديًا زوجًا من الحذاء باللون الأخضر الفاتح.
وعندما انتهت المباراة ، كان يرتدي زوجًا باللون الأبيض الوردي.
وكشفت تقارير صحفية أن الأحذية التي ارتداها كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني كانت نفسها التي يرتديها زميله السابق في مانشستر يونايتد، فيرنانديز.
وشاهد مشجعون عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اسم "ماتيلدا"، ابنة برونو فيرنانديز على حذاء رونالدو الوردي في الشوط الثاني للقاء، ومن ثم فسروا أن هذا هو سبب صنعه الهدف لزميله.
وبحسب معلقين على منصات التواصل، فإن برونو فيرنانديز أعار رونالدو حذاءه الذي عليه اسم ابنته في الشوط الثاني؛ مما جعل "الدون" يرد الدين بتمريرة حاسمة.
ولكن صحيفة "ريكورد" حسمت الأمر، وأوضحت أن "كريستيانو رونالدو قام بتغيير حذائه إلى زوج آخر بهما مسامير أطول بعد معاناته من فقدان التوازن بسبب أرضية الملعب الزلقة خلال الشوط الأول وليس لأي أمر آخر".
يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفاً وهداف نسختي البطولة عامي 2012 و2020، والمتوج مع منتخب بلاده بيورو 2016 في فرنسا.
ويواجه منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، مساء الأربعاء، نظيره منتخب جورجيا في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات للمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية.
المنتخب البرتغالي حسم تأهله بالفعل لدور الـ 16 بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى والثانية، أمام التشيك وتركيا.
ويأتي منتخب تركيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم التشيك بنقطة واحدة، وتليها جورجيا بنقطة واحدة أيضًا.