كشف مصدر مقرب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، أن هناك تواصلًا حدث معه منذ أيام لعودته مرة أخرى إلى منصبه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل مع عبدالحفيظ لمعرفة موقفه من العودة إلى منصب مدير الكرة في الموسم المقبل.

وتابع أن سيد طلب من الخطيب الصبر على خالد بيبو مدير الكرة الحالي ومنحه الفرصة كاملة لإثبات إمكانياته.

وأضاف أن سيد طلب من الخطيب التفكير في الأمر خاصة وأنه كان لا يفكر في العمل الإداري حاليًّا، واتجه إلى العمل في الإعلام.

وأتم بأن عبدالحفيظ ما زال متأثرًا من طريقه رحيله عن النادي الأهلي في الفترة الماضية، ولكنه يرغب في العودة مجددًا.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر رحيل سيد عبدالحفيظ، عن منصبه كمدير للكرة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية موسم 2023.

ولم يكشف النادي الأهلي حتى الآن سبب رحيل سيد عبدالحفيظ، رغم النجاحات التي حققها الفريق موسم 2023، والتي حصد فيها 5 بطولات، أهمها استعادة لقب الدوري من الزمالك، ودوري أبطال أفريقيا.