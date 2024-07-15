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رياضة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024
لاوتارو مارتينيز يحتفل مع ميسيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 4:30 ص

حسم لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، لقب هداف بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بعدما تفوق على روندون مهاجم فنزويلا برصيد 5 أهداف.

وفازت الأرجنتين حاملة اللقب بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في رقم قياسي، إثر انتصارها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا، فجر الاثنين.

 

 

واستغل مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو قبل أن يسدد كرة من فوق رأس الحارس الكولومبي كاميلو فارغاس في الدقيقة 112.

وشهد اللقاء خروج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصابا، وسط دموعه، في الدقيقة 66، ومتابعته انتصار زملائه من على مقاعد البدلاء.

هدف لاوتارو هو الخامس له مع المنتخب الأرجنتيني في البطولة هذه النسحة، رغم أنه دخل بديلًا في مواجهة كولومبيا.

 

 

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024:

1-لاوتارو مارتينيز، الأرجنتين، (5 أهداف).

2- سالمون روندون، فنزويلا، (3 أهداف).

3- دانيال مونوز، كولومبيا، (هدفان).

4- جيفرسون ليرما، كولومبيا، (هدفان).

5- داروين نونيز، أوروغواي، (هدفان).

 

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كوبا أمريكا

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