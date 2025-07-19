الأهلي يجهز "عقابا رادعا" لوسام أبو علي

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن إدارة النادي تتجه لتجهز "عقابا رادعا" ضد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد تمرده الأخير، بالإضافة إلى البيان اللاذع الذي صدر من اتحاد الكرة الفلسطيني تجاه القلعة الحمراء، والذي تم حذفه لاحقا.

ورفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما أسماه "التشكيك في النوايا والهوية الوطنية" لوسام أبو علي في وسائل الإعلام المصرية حاليا وطالب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري بالتدخل لتهدئة الأجواء.

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وأعلن الأهلي، يوم الأحد الماضي غلق ملف رحيل أبو علي واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد لعام 2029.

لكن بعدها بأيام استبعد المهاجم الفلسطيني من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس، يوم الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد بداعي عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن".

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وذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فلسطين تلقى عدة عروض للرحيل في فترة الانتقالات الحالية، لكن الأهلي رفضها جميعا لقلة المقابل المادي فيما يصر اللاعب الذي يحمل الجنسية الدنماركية والفلسطينية على الرحيل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هناك اتجاه داخل إدارة الأهلي إلى "تجميد وسام أبو علي في الفترة المقبلة وعدم بيعه".

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وأضاف: "إدارة النادي الأهلي في حالة استياء شديدة من بيان الاتحاد الفلسطيني، خاصة أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها النادي لشيء من هذا الأمر".

وتابع المصدر: "الأهلي يرفض كل هذه المحاولات للضغط على موقف الإدارة من أجل رحيل اللاعب عن الفريق".

وتلقى الأهلي عرضا من كولومبوس كرو الأمريكي للتعاقد مع اللاعب بدأ بأربعة ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية و10% من عائد البيع، ورد الأهلي بأن المقابل المالي يجب ألا يقل عن 9.5 مليون دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

وعرض أيضا الوصل الإماراتي التعاقد مع اللاعب مقابل ستة ملايين دولار، بالإضافة إلى 20% من صافي عائد البيع، لكن الأهلي رفض العرض المالي ووصفه بأنه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب وطلبات النادي المالية.

وسجل أبو علي 19 هدفا في 34 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، من بينها ثلاثية في تعادل الفريق 4-4 مع بورتو البرتغالي في دور المجموعات لكأس العالم للأندية الشهر الماضي.