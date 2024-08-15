حسمت نتيجة التعادل (1 ـ 1) أول مباراتين في الموسم الجديد بالدوري الإسباني الممتاز، وذلك في افتتاح المسابقة اليوم الخميس.

وتعادل أتلتيك بيلباو وخيتافي بهدف لمثله في المباراة الافتتاحية لموسم 2024 ـ 2025، قبل أن تنتهي المواجهة الثانية بين ريال بيتس وجيرونا بالنتيجة ذاتها.

ونزل خيتافي ضيفا على أتلتيك بيلباو، الذي دخل المباراة من دون نجمه المثير للجدل نيكو ويليامز، الذي دخل بديلا في الشوط الثاني وذلك على ملعب سان ماميس.

وتقدم أتلتيك بيلباو عن طريق أوهيان سانسيت في الدققة 27 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 64 سجل خيتافي هدف التعادل عن طريق كريسانتوس اوتشي برأسية بعد كرة عرضية من ركنية.

وفي مباراة ثانية ضمن الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية، سجل البديل غابرييل ميسهوي هدفا في الدقيقة 72 ليقود جيرونا إلى التعادل 1-1 مع ريال بيتيس في مستهل مشوار الفريقين في الموسم الجديد.

وبدأ بيتيس المباراة بقوة وافتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بضربة رأس قوية من المدافع مارك بارترا.

لكن جيرونا أدرك التعادل بلمسة من مسافة قريبة من لاعب الوسط الهولندي ميسهوي البالغ عمره 19 عاما.

وتستكمل الجولة الأولى من الدوري الإسباني غدا الجمعة وتدور آخر مبارياتها الإثنين.

ويلتقي ريال مدريد، حامل اللقب في الجولة الأولى مع مايوركا على ملعب الاخير فيما ينزل برشلونة ضيفا على فالنسيا.