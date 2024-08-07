كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مفاوضات نادي نيس الفرنسي مع الأهلي المصري من أجل ضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار العديد من التقارير الصحفية العالمية إلى اقتراب نيس الفرنسي من الحصول على خدمات محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر في الصيف الحالي، لتعويض الرحيل المنتظر لمدافعه الأساسي توديبو لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن النادي الفرنسي رفع قيمة عرض التعاقد مع محمد عبد المنعم إلى 4 ملايين دولار، مشيرا إلى أن النادي طلب دفع مبلغ مليون دولار مع تسديد باقي المبلغ كأقساط على مدة 3 سنوات.

وأضاف: "الأهلي رد بشكل سريع بالرفض التام للعرض، وتمسك بالحصول على مبلغ 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى طلب نسبة 20% من إعادة البيع".

وتابع التقرير: "اللاعب قد يواجه صعوبة بالغة في الخروج من النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، ومحمد عبد المنعم كان يحصل على كورسات إنجليزية داخل مقر النادي قبل المران على مدار 6 الأشهر الماضية، من أجل التجهيز للسفر والاحتراف بناءً على نصيحة من الشركة المسوقة له".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

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يذكر أن محمد عبد المنعم، أحد لاعبي القوام الأساسي داخل دفاع القلعة الحمراء، وخرج اللاعب من قائمة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت، يوم الأحد، بالدوري، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، ليقترب من حصد اللقب للموسم الحالي.

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس، وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 عامًا تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين.