بنزيما لم يدعمه.. من هو فهد سندي رئيس الاتحاد السعودي القادم؟

شهدت انتخابات نادي الاتحاد السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بعد انسحاب أنمار الحائلي الرئيس الأسبق للنادي وتراجعه عن خوض التجربة في المرحلة المقبلة قبل ساعات من غلق باب الترشح.

انسحاب أنمار الحائلي جعل فهد سندي هو المرشح الوحيد على مقعد رئاسة نادي الاتحاد ليصبح على بعد خطوة واحدة من الفوز بهذا المنصب فور إتمام إجراءات الاقتراع يوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري.

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وخطف أنمار الحائلي الأضواء في السباق الانتخابي لنادي الاتحاد بعد إعلان الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق دعمه المطلق للحائلي في خطوة غير مسبوقة.

بنزيما نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" يدعم خلالها أنمار الحائلي برسالة قوية أثارت ردود فعل واسعة وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على السباق الانتخابي قبل انسحاب الحائلي المفاجئ.

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من هو فهد سندي؟

يعد رجل الأعمال فهد سندي أحد أبرز الشخصيات التي تملك خبرات إدارية واسعة في قطاع الطيران.

ويكمل فهد سندي، في شهر سبتمبر المقبل، عامه الـ 48، وتدرج إدارياً داخل شركة "أرامكو" السعودية منذ العام 1995.

وقرر سندي خوض تجربة جديدة العام 2019 في مسيرته المهنية حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية ثم رحل، في العام 2021، لشغل منصب إداري مرموق في الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

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خبرات سندي الإدارية جعلته مصنفاً في المرتبة الـ 24 ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في قطاع الطيران بمنطقة الشرق الأوسط بحسب مجلة "فوربس".

ويملك سندي أيضاً درجات علمية قادته للنجاح المهني بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسترن نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، العام 2000، بجانب دراسات في الطيران التجاري من جامعة داكوتا الشمالية العام 2003.

وحصل سندي أيضاً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، العام 2015، من جامعة هونغ كونغ.