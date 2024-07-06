الصفقة الأكثر غرابة.. أليشا ليمان تنضم إلى صديقها في يوفنتوس

تعاقد نادي يوفنتوس مع اللاعبة السويسرية أليشا ليمان من أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي.

وجاءت صفقة التعاقد مع ليمان بعد أيام من إعلان يوفنتوس التعاقد مع صديقها دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا.

ووقع لويز في وقت سابق لمدة 5 مواسم لصالح يوفنتوس قبل أن توقع صديقته ليمان لمدة 3 مواسم للفريق الإيطالي.

ولعبت السويسرية أليشا ليمان صاحبة الـ 25 عامًا لمدة 3 مواسم مع أستون فيلا، وسجلت 14 هدفًا خلال 74 مباراة بخلاف أنها خاضت 53 مباراة دولية منذ عام 2017.

واحتل يوفنتوس وصافة الدوري الإيطالي للسيدات في الموسم الماضي خلف روما البطل.

وودعت ليمان جماهير أستون فيلا عبر حسابها بموقع إنستغرام متمنية التوفيق للفريق كما أكدت أنها قضت أفضل 3 سنوات في مسيرتها مع النادي الإنجليزي.

وقالت ليمان: "شكرًا على كل شيء لكم دائمًا مكان خاص في قلبي، وسيظل جزء مني هناك إلى الأبد".

من جهته، أنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم النسائية، بفارق 11 نقطة عن روما الفائز بالدوري.

وترتبط ليمان بصداقة مع دوغلاس لويز الذي كان لاعبًا في أستون فيلا.

وترددت أنباء حول اشتراط دوغلاس لويز توقيع صديقته من أجل الانتقال إلى يوفنتوس بينما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن يوفنتوس حسم صفقة ليمان لإتمام التعاقد مع لويز.