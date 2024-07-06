logo
رياضة

الصفقة الأكثر غرابة.. أليشا ليمان تنضم إلى صديقها في يوفنتوس

الصفقة الأكثر غرابة.. أليشا ليمان تنضم إلى صديقها في يوفنتوس
أليشا ليمان لاعبة يوفنتوس الإيطاليالمصدر: حساب أليشا ليمان عبر انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 7:40 م

تعاقد نادي يوفنتوس مع اللاعبة السويسرية أليشا ليمان من أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي.

وجاءت صفقة التعاقد مع ليمان بعد أيام من إعلان يوفنتوس التعاقد مع صديقها دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا.

ووقع لويز في وقت سابق لمدة 5 مواسم لصالح يوفنتوس قبل أن توقع صديقته ليمان لمدة 3 مواسم للفريق الإيطالي.

ولعبت السويسرية أليشا ليمان صاحبة الـ 25 عامًا لمدة 3 مواسم مع أستون فيلا، وسجلت 14 هدفًا خلال 74 مباراة بخلاف أنها خاضت 53 مباراة دولية منذ عام 2017.

واحتل يوفنتوس وصافة الدوري الإيطالي للسيدات في الموسم الماضي خلف روما البطل.

وودعت ليمان جماهير أستون فيلا عبر حسابها بموقع إنستغرام متمنية التوفيق للفريق كما أكدت أنها قضت أفضل 3 سنوات في مسيرتها مع النادي الإنجليزي.

وقالت ليمان: "شكرًا على كل شيء لكم دائمًا مكان خاص في قلبي، وسيظل جزء مني هناك إلى الأبد".

من جهته، أنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم النسائية، بفارق 11 نقطة عن روما الفائز بالدوري.

3dd20bb9-0f1b-4dd7-b2bc-97990414607b

وترتبط ليمان بصداقة مع دوغلاس لويز الذي كان لاعبًا في أستون فيلا.

وترددت أنباء حول اشتراط دوغلاس لويز توقيع صديقته من أجل الانتقال إلى يوفنتوس بينما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن يوفنتوس حسم صفقة ليمان لإتمام التعاقد مع لويز.

 

يوفنتوسأستون فيلا

أخبار ذات صلة

رحلة بحرية للاعبي اتحاد طنجة المغربي تتحول إلى كابوس مرعب
رحلة بحرية للاعبي اتحاد طنجة المغربي تتحول إلى كابوس مرعب
يشير بعلامة النصر.. أول ظهور لرونالدو بعد الخروج من يورو 2024 (صورة)
يشير بعلامة النصر.. أول ظهور لرونالدو بعد الخروج من يورو 2024 (صورة)
الأهلي والنصر متصدران.. نتائج وترتيب الجولة الأولى لسداسي التتويج بالدوري الليبي
الأهلي والنصر متصدران.. نتائج وترتيب الجولة الأولى لسداسي التتويج بالدوري الليبي
هولندا تحبط مغامرة تركيا وتصعد إلى نصف نهائي يورو 2024
هولندا تحبط مغامرة تركيا وتصعد إلى نصف نهائي يورو 2024
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC