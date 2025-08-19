طريقة مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بجودة 4K مجانا (فيديو)

ينطلق اليوم البث التجريبي لقنوات "ثمانية" السعودية، تزامنًا مع مباريات كأس السوبر السعودي.

وتنطلق كأس السوبر السعودية لكرة القدم في نسختها الثانية عشرة اليوم الثلاثاء والتي ستقام في هونغ كونغ للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية، هي: النصر والاتحاد والأهلي والقادسية.

ويواجه النصر، نظيره الاتحاد عصر اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي السوبر السعودي، الذي يقام في هونغ كونغ.

وسيتم بث اللقاء عبر مجموعة قنوات "ثمانية"، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بها.

طريقة مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بجودة 4K مجانًا

"قنوات ثمانية" ستبث المباراة بجودة أعلى، قد تصل إلى وجودة HD بفضل معدل البث العالي.

ولمشاهدة القناة بجودة (4K) يجب اختيار القنوات الرياضية لباقة "ثمانية" وحذفها عن طريق الدخول إلى قائمة إدارة القنوات، ثم اختيار قنوات ثمانية، وحذفها.

وتظهر نافذة تأكيد تحذر من حذف القنوات المحددة، مع خيارات "نعم" أو "لا". بعد التأكيد، تختفي القنوات من القائمة،. يتم تكرار هذه الخطوة لضمان إزالة جميع القنوات ذات الجودة المنخفضة.

إعادة التثبيت

يتم الانتقال إلى قائمة التثبيت (Installation) أو البحث عن القنوات (Channel Search).

يتم إدخال التردد نفسه، ثم بدء عملية المسح (Scan). تظهر القنوات الجديدة تدريجيًّا، مع إشارة إلى اكتشاف قنوات HD عالية الجودة، ثم القناة الخاصة بـ4K.

يتم حفظ النتائج بالضغط على "حفظ" (Save).