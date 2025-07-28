غوارديولا يحسم مستقبله بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي

حسم بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مستقبله بعد نهاية عقده المرتقب مع الفريق الإنجليزي.

ويملك غوارديولا عرضًا مع مانشستر سيتي ممتد حتى موسم 2027.

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وقال غوارد يولا في تصريحات عبر مجلة GQ Hype الكتالونية: "ما أعرفه هو أنه بعد هذه المرحلة مع السيتي سأتوقف، هذا مؤكد، قرار محسوم، أكثر من محسوم".

وأضاف: "لا أعرف كم سيستمر هذا التوقف، سنة، سنتين، ثلاث، خمس، عشر، خمس عشرة سنة، لا أعلم، لكن ما أعلمه هو أنني سأترك التدريب بعد هذه المرحلة مع السيتي؛ لأنني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي، على جسدي، أرغب في فعل ذلك، ببساطة أن أتوقف وأشاهد الحياة تمر، هذا ما أريده، أن أتوقف وأراقب".

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وتابع: "لم يخطر في بالي أبدًا أنني سأصبح مدربًا، أو أنني سأدرب في ألمانيا، أو إنجلترا، أو أنني سأكون مدربًا لبرشلونة، ولا حتى أنني سألعب للبارسا، نعتقد أننا نتحكم في الأمور، لكن لا، دائمًا هناك شيء يظهر أمامك يجعلك تقول: "آه، هل أرغب في فعل هذا أم لا؟" وإن لم يكن، فسأجد طريقي لاحقًا؛ لذلك أعتقد أن خطتي الآن هي التوقف ثم نرى ما سيحدث".

ورصدت عدسات الكاميرا مؤخرا آخر ظهور لغوارديولا، ليتفاجأ الجميع بوجود "نيو لوك" له.

وظهر غوارديولا في الشكل الجديد وقد ترك شاربه مع حلاقة لحيته.

وسيعود فريق مانشستر سيتي للتدريبات، اليوم الاثنين، مع انطلاق فترة التحضير للموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث سيفتتح مانشستر سيتي مشواره في البريميرليغ بمواجهة ولفرهامبتون يوم 16 أغسطس.