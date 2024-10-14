رغم الحرب.. مدرب إسباني يرفض مغادرة لبنان ويواصل تدريب الأطفال

يرفض المدرب الإسباني باكو أراوخو مغادرة لبنان في الوقت الحالي رغم الأزمة الدائرة حاليًّا في الضواحي الأكثر تضررًا من القصف الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنه "على بعد أربعة كيلومترات فقط من ضواحي بيروت الأكثر تضررًا من القصف الحالي، يدرب باكو مجموعة من الأطفال بشغفه المعتاد، ويظهر مرونة يقول إنه تعلمها من اللبنانيين خلال 13 عامًا من إقامته في البلاد، حيث يصرخ باكو ساخرًا من جانب الملعب على أحد المواهب الواعدة: (أربعة مدافعين ضدي، لكن لا يهم، أنا سوبرمان، أنا ميسي)، ولا يتوقف باكو عن إعطاء التعليمات والتحرك من جانب لآخر أثناء المباراة".

ووصل المدرب الإسباني إلى لبنان في عام 2011 لتدريب المنتخب الوطني لكرة الصالات، وهو ما فعله حتى عام 2020 مع بعض الفترات في قطر والكويت وكندا، والآن يُدرّس كرة القدم لأكثر من 70 طفلًا لبنانيًّا، ويرافقهم في مسيرتهم الرياضية.

وقال باكو لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي): "يوم الأحد الماضي عندما عدت إلى العمل، أتذكر أن العديد من آباء الأطفال المولودين في عام 2017 تواصلوا معي وقالوا لي: (هناك تدريب غدًا، أليس كذلك؟) وفكرت: (كيف سيكون هناك تدريب، وقد كانت الليلة رهيبة بالقصف؟)".

وأضاف: "لكن عندما ترى أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، ويأتي آباؤهم معهم متحمسين للاستمرار، ولترك ما يحدث جانبًا قليلًا.. لم أفكر مرتين وحضرت لتدريبهم".

وعندما أرسلت إسبانيا أولى طائراتها لإجلاء مواطنيها من لبنان، كان لدى المدرب السابق "فكرة واضحة" أنه سيبقى، رغم القصف الإسرائيلي الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع، موضحًا: "كانت هناك أيام صعبة للغاية، الكثير من القصف ليلًا والاستماع إلى أزيز الطائرات، وحتى الطائرات دون طيار، وحتى دويّ الانفجارات وفي تلك اللحظة تفكر، هل كان قرار البقاء صائبًا؟".

وشدد "باكو" في تصريحاته على أنه يجب أن تسوء الأمور بشكل أكبر لكي يغادر بلدًا يؤكد أنه يشعر فيه باحترام كبير، بالإضافة إلى أنه "مقدر للغاية" من قبل آباء لاعبيه.

وأوضح: "لقد تعلمت من اللبنانيين كيف تنهض، كيف تمر بالكثير من الصعوبات، لكنك تستمر وتتابع".