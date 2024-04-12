الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة محتلًّا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، حصدها من 9 مباريات آخرها الفوز على زد بهدف نظيف.

وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل 3 مرات، وخسر مباراة وحيدة.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، حصدهم من لعب 12 مباراة، آخرها الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.

وفاز الزمالك في 5 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى 4 هزائم.