الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة قمة الكرة المصرية، بين الأهلي والزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.
يدخل الأهلي المباراة محتلًّا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، حصدها من 9 مباريات آخرها الفوز على زد بهدف نظيف.
وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل 3 مرات، وخسر مباراة وحيدة.
على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، حصدهم من لعب 12 مباراة، آخرها الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.
وفاز الزمالك في 5 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى 4 هزائم.
موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
تقام مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
تُبث مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".