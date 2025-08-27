في الـ34 من عمره.. أليساندرو فلورنزي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنزي اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر 34 عامًا، منهياً مسيرة متميزة استمرت أكثر من عقد من الزمن.

وبدأ فلورنزي مسيرته الاحترافية مع نادي روما، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة، عُرف بمرونته وقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط، مما أكسبه سمعة لاعب ديناميكي وموثوق. وشملت مسيرته أيضًا فترات إعارة مع كروتوني وفالنسيا وباريس سان جيرمان وإيه سي ميلان.

من بين إنجازاته، فاز فلورنزي مع إيطاليا ببطولة يورو 2020، وحصل على لقب الدوري الإيطالي مع إيه سي ميلان في 2022.

وفي رسالة مؤثرة على إنستغرام، شكر فلورنزي عائلته وزملاءه ومدربيه وجماهيره على الدعم خلال مسيرته، معبراً عن التحديات والانتصارات التي مر بها، وقال: "اليوم نودع، لكنكم ستكونون دائمًا جزءًا مني".

وأضاف: "إلى جميع الشباب الذين يريدون أن يجعلوا كرة القدم مهنتهم، تذكروا عندما تدخلون إلى المستطيل الأخضر أن الأمر في النهاية مجرد لعبة. العبوا وأعطوا كل ما لديكم وكأنها المباراة الأخيرة. العبوا دائما من أجل الشعار الذي أمامكم وليس من أجل الاسم الذي خلفكم، فالاسم سيأتي تلقائيًا".

غادر فلورنزي إيه سي ميلان في يونيو 2025 وقرر التركيز على حياته الشخصية والعائلية، ويُعد اعتزاله نهاية حقبة للاعب جسد الالتزام والشغف والصمود داخل الملعب وخارجه.