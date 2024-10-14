تطورات الحالة الصحية لـ"حسين شيعان"

كشف حسين شيعان، حارس مرمى الهلال والنصر الأسبق، عن تطورات حالته الصحية بعد شفائه مؤخرًا من إصابته بسرطان الدم.

صاحب الـ35 عامًا أعلن عن مرضه بالسرطان في أكتوبر 2023، لكن مع مرور عام تقريبًا من العلاج وصل لبر الأمان حيث الشفاء التام.

وقال حسين شيعان في تصريحات تلفزيونية: "العلاج لمدة 3 سنوات وقطعنا سنة ونصف السنة وكانت مرحلة الخطر والعلاج الكيماوي وتخطيناها، وحاليًّا أنا في المرحلة الثانية من العلاج وخلالها أحصل على جلسة كل ثلاثة أشهر لمدة سنتين، وبعدها أكون أفضل، ونفسي أعود لعالم كرة القدم وأنا جاهز وحصلت على تقرير من المستشفى والضوء الأخضر لكي أعود مع أي ناد وأموري طيبة، وسأرى النادي الذي يحتاجني وسأوقع له".

وأوضح: "جاء الكثيرون لزيارتي وناس لم أكن أعرفهم وهذا أمر دعمني بقوة في رحلة مرضي، وعائلتي هي سبب نجاحي في كل شيء".

وتابع: "المرض كان صعبًا جدًّا، البداية كانت بشعوري بأحاسيس غريبة سواء ألم في الجسم أو الرأس ومفاصل القدم، وأصبت بحالة غثيان مصحوبًا بدم، من هنا أدركت أن الأمر غير طبيعي، لكن في التحليل أوضحت أنني أصبت بفيروس فقط ليس أكثر إلا أنني قلت من المستحيل أن يسبب فيروس كل تلك المضاعفات".

وأردف: "سافرت للرياض وتوجهت لمستشفى عبدالعزيز الجامعي، وبعدها بساعة واحدة فقط لم أعد قادرًا على الحركة مع نزيف من فمي، ومع التحاليل تأكدت إصابتي بمرض خطير ثم نُقلت لمستشفى خالد الجامعي وهناك أثبتت التحاليل إصابتي بسرطان الدم".

واختتم: "وقتها دخلت في نوبة بكاء؛ حزنًا على أبنائي الصغار وزوجتي، جميعهم كانوا معي في المستشفى لأن ابنتي كانت على وشك الخضوع لجراحة، لقد كانت أصعب لحظة مرت عليّ".

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وتنقل حسين شيعان بين العديد من الأندية في الدوري السعودي، بين الشباب والاتفاق والهلال والنصر والتعاون، فيما لعب في صفوف الأخدود منذ يوليو 2023، قبل إعلان اكتشاف إصابته بمرض السرطان.

وتوج شيعان بلقبين خلال مسيرته، أولهما مع النصر بحصد لقب الدوري السعودي في موسم 2014-2015، والثاني برفقة التعاون بتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.