أثارت جورجينا رودريغيز، زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، جدلًا واسعًا بسبب رسالة غامضة.

ونشرت جورجينا، اليوم الجمعة، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع إنستغرام صورة لها مع رونالدو.

وكتبت جورجينا: "هل يمكنني أن أخبرهم عن مشروعك الآن؟"، ورد رونالدو بإجابة قاطعة:"لا".

وجاءت رسالة جورجينا بالكشف عن مشروع غامض لزوجها من دون الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذا المشروع، وكونه يتعلق بكرة القدم أم خارجها.

وتأتي هذه الرسالة قبل ساعات من خوض كريستيانو رونالدو مواجهة حاسمة ومرتقبة مع النصر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي المقررة غدًا السبت بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

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ويسعى رونالدو لتحقيق أول لقب محلي مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق في شهر يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق لقب وحيد بحصد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال خلال العام الماضي على حساب الهلال.

وسجل النجم البرتغالي هدفًا في فوز فريقه بلقاء التعاون يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والذي انتهى بفوز النصر بثنائية دون رد، والتأهل لنهائي البطولة.