كشف محمد عزيز، وكيل مهاجم لاعب الزمالك السابق خالد بو طيب، عن تفاصيل إنهاء أزمة مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض دفع جزءًا من المبالغ المتأخرة والباقي سيكون على دفعات.

وكان نادي الزمالك قد عانى خلال الأيام الماضية من أزمة مستحقات بوطيب الصادر بها حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي هددت مشاركته في البطولة القارية.

وقال محمد عزيز في تصريحات تلفزيونية: "مسؤولو الزمالك تواصلوا معي لحل أزمة المستحقات بشكل ودي، وخالد بو طيب لم تكن لديه مشكلة، هو قضى في الزمالك فترة محترمة ويحترم جماهيره".

وأضاف: "الزمالك دفع جزءًا من المستحقات والجزء الآخر على أشهر، كان يجب أن نحصل على ضمانات، والزمالك كان يريد حل المشكلة في أسرع وقت بسبب الكونفدرالية، منذ أن تواصلوا معنا الأمر لم يأخذ إلا يومين وتفاصيل قليلة وكل شيء انتهى".

وتابع: "بوطيب سيحصل على مليون يورو من مكافآت الزمالك بتتويجه بالكونفدرالية، وباقي المبلغ بالتقسيط".

وأشار: "العقد الذي وقّع عليه اللاعب سابقا مع الزمالك كان باللغة الإنجليزية والعربية كذلك وهو لا يجيد العربية، وذلك يثبت صدق نواياه".

وأتم: "حسين لبيب وعبد الواحد السيد وأحمد إبراهيم تدخلوا وتمكنوا من حل الأزمة وهم أشخاص جيدون للغاية".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد منح نادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو لتسوية أموره والحصول على الرخصة الأفريقية، وهو ما حدث بالفعل، وحصل النادي على الرخصة بعد تقديم ما يثبت بأنه حل أزمته مع لاعبه السابق.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا، ولكن كانت قضية مستحقات خالد بوطيب المشكلة الأكبر لمجلس إداراته.

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بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.