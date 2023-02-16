وفاة الإعلامي المصري محمد غندر

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، وفاة الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت في محافظة بورسعيد عن عمر يناهز 52 عامًا.

وظل غندر، وهو المراسل الرياضي الأبرز في محافظة بورسعيد، مسؤولا لسنوات وسنوات عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة.