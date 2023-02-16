وفاة الإعلامي المصري محمد غندر
أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، وفاة الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت في محافظة بورسعيد عن عمر يناهز 52 عامًا.
وظل غندر، وهو المراسل الرياضي الأبرز في محافظة بورسعيد، مسؤولا لسنوات وسنوات عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة.
وقال النادي المصري في بيان: "النادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وبحسب تقارير محلية، فإن غندر توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فجر اليوم الخميس.
وظهر محمد غندر بشكل طبيعي كمراسل لقنوات أون تايم سبورتس قبل أيام قليلة لتغطية مباريات النادي المصري البورسعيدي، قبل وفاته فجر اليوم.
وعمل غندر مراسلا تلفزيونيا لعدد كبير من القنوات الرياضية المصرية، مثل: مودرن سبورت، وأون تايم سبورتس، وغيرهما.