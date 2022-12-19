إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي أثناء احتفالات التتويج بكأس العالم (فيديو)
سخر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني من كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا خلال الاحتفال بلقب كأس العالم 2022.
وانتشر مقطع فيديو للاعبي الأرجنتين يحتفلون في غرفة تغيير الملابس حيث اصطفوا في طابور خلف بعضهم البعض.
لكن إيميليانو مارتينيز توقف لبضع ثوان وأعلن "دقيقة صمت" للسخرية من مبابي، قبل أن يواصل الاحتفال مع زملائه.
وبحسب "صحيفة "ذا صن" فإنه سُمع صوت مارتينيز يقول: "دقيقة صمت على مبابي، فقد مات".
وجاءت سخرية مارتينيز من مبابي بعد ساعات قليلة من قيامه بسلوك خارج خلال تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في كأس العالم 2022.
وسجل مبابي 3 أهداف في مرمى إيميليانو مارتينيز بينهما هدفان من ضربتي جزاء، حيث تعادل منتخبا فرنسا والأرجنتين 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.
وفي ضربات الترجيح فاز منتخب الأرجنتين 4/2 بعدما سجل ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولياندرو باريديس وغونزالو مونتييل، في حين أضاع كينغسيلي كومان وأوريلين تشواميني لفرنسا وسجل مبابي وراندال كولو مواني.