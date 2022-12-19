إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي أثناء احتفالات التتويج بكأس العالم (فيديو)

لكن إيميليانو مارتينيز توقف لبضع ثوان وأعلن "دقيقة صمت" للسخرية من مبابي، قبل أن يواصل الاحتفال مع زملائه.

وبحسب "صحيفة "ذا صن" فإنه سُمع صوت مارتينيز يقول: "دقيقة صمت على مبابي، فقد مات".

وجاءت سخرية مارتينيز من مبابي بعد ساعات قليلة من قيامه بسلوك خارج خلال تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في كأس العالم 2022.