أخبرونا كيف مات.. محمد صلاح "يصعق" الاتحاد الأوروبي بعد مقتل "بيليه فلسطين"

وجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق.

وفارق سليمان العبيد الحياة إثر قصف إسرائيلي إلى منتظري المساعدة الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً نعى خلاله وفاة اللاعب الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وأعاد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" نشر تغريدة من حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينعي خلالها وفاة النجم الفلسطيني.

وكتب صلاح عبر تغريدته:" هل يمكن أن تخبرني كيف مات؟ وأين، ولماذا؟".

وجاءت رسالة صلاح إشارة إلى تجاهل الاتحاد الأوروبي "يويفا" لذكر واقعة وفاة النجم الفلسطيني التي جاءت إثر القصف الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية منتظري المساعدات الإنسانية، وهو ما أودى بحياة اللاعب الفلسطيني.

أخبار ذات علاقة قتلوا "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل

وكان إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد نشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بياناً نعى خلاله اللاعب الفلسطيني الراحل.

ولعب العبيد لعدة أندية فلسطينية، على رأسها: خدمات الشاطئ، ونادي غزة الرياضي، كما حصل على لقب هداف الدولي المحلي.