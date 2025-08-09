logo
رياضة

أخبرونا كيف مات.. محمد صلاح "يصعق" الاتحاد الأوروبي بعد مقتل "بيليه فلسطين"

أخبرونا كيف مات.. محمد صلاح "يصعق" الاتحاد الأوروبي بعد مقتل "بيليه فلسطين"
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 4:29 م

وجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق.

وفارق سليمان العبيد الحياة إثر قصف إسرائيلي إلى منتظري المساعدة الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة

من هو "بيليه فلسطين" الذي اغتالته إسرائيل؟

من هو "بيليه فلسطين" الذي اغتالته إسرائيل؟

 وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً نعى خلاله وفاة اللاعب الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وأعاد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" نشر تغريدة من حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينعي خلالها وفاة النجم الفلسطيني.

أخبار ذات علاقة

نعاه كانتونا وهاجم إسرائيل بسببه.. من هو "بيليه فلسطين" سليمان العبيد؟

نعاه كانتونا وهاجم إسرائيل بسببه.. من هو "بيليه فلسطين" سليمان العبيد؟

 وكتب صلاح عبر تغريدته:" هل يمكن أن تخبرني كيف مات؟ وأين، ولماذا؟".

وجاءت رسالة صلاح إشارة إلى تجاهل الاتحاد الأوروبي "يويفا" لذكر واقعة وفاة النجم الفلسطيني التي جاءت إثر القصف الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية منتظري المساعدات الإنسانية، وهو ما أودى بحياة اللاعب الفلسطيني.

أخبار ذات علاقة

قتلوا "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل

قتلوا "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل

وكان إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد نشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بياناً نعى خلاله اللاعب الفلسطيني الراحل.

ولعب العبيد لعدة أندية فلسطينية، على رأسها: خدمات الشاطئ، ونادي غزة الرياضي، كما حصل على لقب هداف الدولي المحلي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC