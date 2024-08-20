نجم نادي النصر يعود لاهتمامات الاتحاد السعودي

عاد السنغالي ساديو ماني، إلى قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الاتحاد قد أوقف رسميًا المفاوضات مع اللاعب ساديو ماني، وقرر الاتجاه نحو اسم جديد، إلا أنه عاد وقرر فتح المفاوضات معه مجدداً.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي إن نادي الاتحاد توصّل لمبتغاه بالحصول على خدمات اللاعبين عبدالإله العمري وساديو ماني بنظام الإعارة لمدة سنة.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الاتحاد اقترب من إنهاء علاقته باللاعبين غوتا ولويس فيلبي.

وكانت تقارير إعلامية ربطت في وقت سابق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، بإمكانية الانضمام لنادي الاتحاد، في الميركاتو الحالي، بعدما بات خارج أولويات النصر، كما أن لجنة الاستقطاب عرضت رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد.

وكان ماني انضم إلى صفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب صاحب الـ32 عاماً بقميص النصر في الموسم الماضي بـ46 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 11