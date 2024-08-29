رد صادم من وليد الفراج على تصريحات سخريته من الزمالك

رد الإعلامي السعودي وليد الفراج على الجدل المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحاته المزعومة حول الزمالك ونجمه أحمد سيد زيزو.

وأثارت قضية تجديد أحمد سيد زيزو عقده مع الأهلي، بعد تداول عدة تقارير حول رحيله عن القلعة البيضاء في الصيف الجاري، جدلا واسعا بين مشجعي الفريق قبل أن يتداول نشطاء على منصات التواصل تصريحات للمذيع وليد الفراج تتضمن مقاطع ساخرة من نادي الزمالك.

ونفى وليد الفراج التصريحات المنسوبة إليه حول السخرية من الزمالك قائلا في منشور على صفحته الرسمية على منصة إكس: "من فضلكم الكلام ده أول مرة أسمعه، يا ليت تكونوا حريصين على التأكد من الهبد اللي مليان في السوشيال ميديا".

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وكانت منصة "إكس" ضجت بردود الأفعال بعد تداول تصريحات مزعومة لوليد الفراج تضمنت سخرية من نادي الزمالك وإقرارا بعدم قدرته على منافسة الأهلي في الكرة المصرية.

وتضمنت التصريحات قول وليد الفراج: "أول مرة في حياتي أشوف نادي يرفض 5 مليون دولار في لاعب عشان يلعب مباراة محسومة للأهلي. حتقولي إيش عرفك؟".

وأضاف: "الأهلي عنده سكواد الحرب العالمية الثالثة وأنت على قد حالك بتحارب بمسدس ماية وفي الأخر حيسيبك ويرحل ببلاش، وتبقى لا طولت بلح الشام ولا عنب المملكة".

وكانت التصريحات المزعومة لوليد الفراج تلمح إلى المفاوضات بين الزمالك ولاعبه زيزو الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط جماهير الزمالك بعد ورود تقارير عن رحيله عن النادي.

وكان زيزو أعلن في بيان أمس الأربعاء، استمراره مع القلعة البيضاء في الموسم الجديد 2024-2025 رغم العروض التي تلقاها في الصيف الجاري.

ورد مجلس إدارة نادي الزمالك، بإصدار بيان رسمي، بشأن موقف أحمد زيزو في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه "يجب عليه الحفاظ على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التتويج في كل البطولات".