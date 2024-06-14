مفاجأة.. نجم النصر السعودي يطلب الرحيل
يدرس أحد نجوم النصر السعودي الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل وخوض تجربة جديدة.
وتُوج النصر بلقب وحيد في الموسم الماضي بعد حصد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال في اللقاء النهائي.
وحل النصر وصيفًا للدوري السعودي خلف الهلال الذي توج باللقب، كما أنه خسر نهائي كأس الملك أمام الهلال أيضًا وخسر كأس السوبر المحلي.
وأكد الصحفي آرون دومينغيز عبر حسابه على منصة "إكس" أن السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي طلب الرحيل عن ناديه في الموسم المقبل.
وانضم ماني إلى صفوف النصر بعد تجربة خاضها مع بايرن ميونخ الألماني لم يكتب لها النجاح عقب مشوار مميز خاضه النجم السنغالي مع ليفربول الإنجليزي.
وسجل ساديو ماني صاحب الـ32 عامًا خلال موسمه الأول مع النصر 19 هدفًا، كما قدم 11 تمريرة حاسمه لزملائه خلال مشاركته في 46 مباراة خلال الموسم المنقضي.
ولم تشر أي تقارير صحفية إلى اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع ساديو ماني في الموسم المقبل، إلا أن اللاعب يبدو راغبًا بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أسوار النصر.