مفاجأة.. نجم النصر السعودي يطلب الرحيل

وسجل ساديو ماني صاحب الـ32 عامًا خلال موسمه الأول مع النصر 19 هدفًا، كما قدم 11 تمريرة حاسمه لزملائه خلال مشاركته في 46 مباراة خلال الموسم المنقضي.

ولم تشر أي تقارير صحفية إلى اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد مع ساديو ماني في الموسم المقبل، إلا أن اللاعب يبدو راغبًا بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أسوار النصر.