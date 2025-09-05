3 أسباب لرفض طلب الأهلي بتأجيل كلاسيكو الهلال

رفضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب النادي الأهلي بتأجيل لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد الهلال.

ومن المقرر أن يستقبل الأهلي منافسه الهلال على ملعب "الإنماء" يوم 19 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام من لقاء الأهلي ضد الفائز من مباراة بيراميدز المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتر كونتيننتال والمقرر يوم 23 سبتمبر الجاري.

وكشفت قناة MBC عن 3 أسباب لرفض طلب الأهلي بتأجيل مباراة الهلال من جانب رابطة الأندية.

وأشارت إلى أن السبب الأول يتمثل في كون اللائحة تنص على وجود يومين راحة بين المباريات وبالتالي لن يوجد ضغط على الفريق الأهلاوي.

وسيلعب الأهلي مواجهة الإنتر كونتيننتال على أرضه كما يخوض مواجهة الهلال أيضاً على ملعبه وبالتالي لن يواجه أي متاعب في السفر.

وأوضحت أن السبب الثاني يتمثل في حصول ممثل الأهلي على نسخة من جدول مباريات الدوري مسبقاً ولم يتم الاعتراض عليها.

وأكدت أن طلب الأهلي كان بتغيير موعد المباراة ضد الهلال وليس تقديمها أو تأخيرها.