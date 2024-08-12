كشفت تقارير إعلامية تطورات مثيرة في عرض النادي الأهلي السعودي المقدم إلى فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، للعب في دوري روشن.

وتلقى جونيور عرضًا مفاجئًا للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" حصول نجم الفريق المدريدي على عرض مفاجئ من أحد أندية الدوري السعودي للموسم المقبل، وهذا النادي هو الأهلي.

وتواصل وفد من صندوق الاستثمار السعودي مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا؛ لمحاولة إقناعه بأن يصبح نجم الشباك في الدوري السعودي قبل كأس العالم 2034، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وزعمت صحيفة "ذا أتليتك" أن اللاعب رفض بالفعل عرضًا ضخمًا للغاية من قبل الدوري السعودي.

ولكن شبكة (ESPN) فجّرت مفاجأة، وأكدت أن اللاعب لم يرفض العرض السعودي.

ونشرت الشبكة تقريرًا قالت فيه إن السعوديين تواصلوا مع ممثلي فينيسيوس، وعرضوا عليه راتبًا سنويًا خياليًا، يصل إلى 350 مليون يورو (382.5 مليون دولار).

وأضافت: "لم يستبعد اللاعب الفكرة بعد، ولم يرد سواء بالقبول أو الرفض".

وتابعت: "هناك محادثات بين صندوق الاستثمار العام السعودي وريال مدريد بشأن هذه الخطوة، على الرغم من أن عملاق الدوري الإسباني لا يريد رحيل النجم البرازيلي".

وتتمثل فكرة المشروع السعودي في أن يكون فينيسيوس سفيرًا للبلاد لكأس العالم 2034، وفقًا لتقرير الشبكة.

واختتمت: "ريال مدريد سيطلب الحصول على مليار يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، الذي يستمر حتى يونيو 2027".