ريال مدريد يضع شرطا أمام عودة أشرف حكيمي

باتت عودة المغربي أشرف حكيمي إلى ريال مدريد مجددا أمرا واردا بشدة، خصوصا مع قرب إتمام صفقة التعاقد مع صديقه وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقا لتقارير إخبارية إسبانية، فإن إدارة الريال تفكر بالفعل في التعاقد من جديد مع ظهير أيمن باريس سان جيرمان، في 2025 أو 2026، لكنها وضعت شرطا لذلك وهو أن لا يمدد حكيمي عقده مع الفريق الباريسي في القترة المقبلة.

وبالتزامن مع الصراع المحموم الذي تخوضه إدارة الفريق الملكي لضم كيليان مبابي من الـ"بي أس جي" خلال الصائفة المقبلة، أصبح اسم أشرف حكيمي مطروحا بالفعل للعودة إلى الفريق.

ويشار إلى أن عقد أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2026، ويريد باريس سان جيرمان استمرار اللاعب وتجديد إقامته في حديقة الأمراء، لكن العرض المنتظر تقديمه من قبل ريال مدريد قد يحول وجهة اللاعب المغربي.

وسبق لحكيمي (25 عاما)، أن دافع عن ألوان ريال مدريد، منذ الفئات الشابة، حيث تدرج من فريق الناشئين وصعد للفريق الأول للميرينغي في أواخر، 2017 قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018، ومنه إلى إنتر الإيطالي حتى 2020 تاريخ انتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي.