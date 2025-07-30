لامين يامال يحتفل على طريقة راشفورد بعد هدف رائع (فيديو)

أظهر لامين يامال نجم برشلونة تصرفا لافتا ومفاجئا اليوم الأربعاء في تدريبات فريقه، عندما قلّد زميله الجديد ماركوس راشفورد بعد تسجيله هدفا.

وانضم ماركوس راشفورد إلى كتيبة الفريق الكتالوني الهجومية القوية التي يعتبر لامين يامال القلب النابض فيها، ما يوحي بأن فريق المدرب هانسي فليك سيقدم مستويات لافتة هذا الموسم وفق تقديرات الملاحظين.

ورغم ما راج من أن علاقة لامين يامال وماركوس راشفورد لن تكون وطيدة بالنظر إلى التنافس على النجومية والأضواء في الفريق، فإن المؤشرات الأولى خلال التدريبات والمباريات الإعدادية لم تعكس ذلك الانطباع.

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وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو للامين يامال وهو يحتفل بالطريقة ذاتها التي يشتهر بها ماركوس راشفورد وذلك بعد أن أحرز هدفا رائعا من تسديدة قوية في تدريب برشلونة اليوم الأربعاء.

وخطف النجم الإسباني الأضواء على منصات التواصل لا فقط بهدفه الجميل وإنما أيضا باحتفاله الجديد والمثير للإعجاب باعتبار أنه يحاكي زميله الجديد الوافد من مانشستر يونايتد.

وانضم ماركوس راشفورد (27 عاما) إلى برشلونة الأسبوع الماضي قادما من المان يونايتد على سبيل الإعارة بموسم واحد مع خيار الشراء النهائي في أعقاب موسم 2025 ـ 2026.

ولعب راشفورد، الذي خرج من حسابات البرتغالي روبن أموريم مدرب فريق الشياطين الحمر، في النصف الثاني من موسم 2024 ـ 2025 مع أستون فيلا الإنجليزي وساهم في وصول الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقبل بداية الموسم الجديد، يواصل نادي برشلونة معسكره الإعدادي الآسيوي في كوريا الجنوبية ويخوض مباراتين وديتين أمام كل من سيول وداغو، بعد أن فاز على فيسل كوبي اليابان على ملعب الأخير (3 ـ 1).

ويعود الفريق الكتالوني إلى إسبانيا ليجري آخر مباراة ودية تحضيرية أمام كومو الإيطالي يوم 10 أغسطس المقبل.

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ويبدأ رفاق البرازيلي رافينيا مشوار الدفاع عن لقبهم أبطالا للدوري الإسباني يوم 16 أغسطس 2025 أمام مايوركا ضمن الجولة الافتتاحية.