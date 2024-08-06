كشفت صحيفة "غلوبو" البرازيلية الشهيرة أن المدافع الأيسر لنادي كوبايا البرازيلي "ريكيلمي" سينتقل إلى الهلال السعودي، بعد حصول اتفاق رسمي بين بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي وإدارة النادي البرازيلي.

وينتظر أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، على عقود انتقاله للهلال السعودي لمدة 4 سنواتٍ وذلك خلال الأسبوع الجاري.

ورغم ارتباط عديد الأسماء الكبيرة بالانتقال إليه على غرار البرازيليين فيتور وركي ورافينيا، مهاجمي نادي برشلونة، فضلا عن أسماء أخرى محلية، إلا أن الهلال لم يوقع حتى الآن رسميا على أي صفقات جديدة، فيما تشير صحيفة "غلوبو" إلى أن حلول "ريكيلمي" في الدوري السعودي للمحترفين من بوابة الهلال مسألة وقت لا أكثر.

وأضافت أن ريكيلمي الذي يشغل خطة مدافع أيسر، كان هدفا لعدة أندية أوروبية في مقدمتها سبروتينغ براغا البرتغالي، إلا أنه وفريقه وافقا في نهاية الأمر على اللعب في الهلال السعودي.

ووفقا للمصادر ذاتها، اشترى نادي الهلال 50% من عقد ريكيلمي، مقابل 2 مليون دولار في انتظار إتمام المفاوضات والتوقيع رسميا ليكون اللاعب البرازيلي أول صفقات الهلال الصيفية قبل بداية موسم 2024 ـ 2025.

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ولعب ريكيلمي 75 مباراة مع الفريق الأول لنادي كويابا البرازيلي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع 4 أهداف أخرى، كما أنه بات أول لاعب في تاريخ النادي، ينضم للمنتخب البرازيلي وذلك باختياره ضمن منتخب السامبا دون 20 سنة، في العام الماضي، ثم منتخب دون 23 سنة خلال العام الجاري.

ويبدأ الهلال الموسم الجديد من خلال المشاركة في كأس السوبر السعودي حيث يخوض مباراة نصف نهائي المسابقة يوم 13 أغسطس الجاري أمام الأهلي.