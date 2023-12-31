حجب القميص رقم 10 عن منتخب الأرجنتين بعد اعتزال ميسي

يذكر أنه بيعت 6 قمصان ارتداها النجم ليونيل ميسي خلال مسيرة فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 لكرة القدم مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك، اليوم الخميس.

وقالت دار سوذبي للمزادات إن سعر هذه المجموعة من القمصان حطم الرقم القياسي السابق لبيع تذكار مرتبط باللاعب مما يجعلها التذكارات الرياضية الأكثر قيمة التي جرى بيعها في مزاد هذا العام.

وتضمنت المجموعة القميص الذي ارتداه ميسي خلال الشوط الأول في مباراة النهائي أمام فرنسا في قطر.

ولا يفكر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في مستقبله الدولي بعد كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، حيث سيحاول قيادة بلاده للدفاع عن لقبها القاري في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، في وقت سابق هذا العام، إن كأس العالم 2022 في قطر حين قاد الأرجنتين لتحقيق لقبها الثالث ستكون الأخيرة له.

ورغم علمه بأنه لن يكون في حالته البدنية المثالية في كأس العالم 2026، فإنه لا يستبعد حاليًا اللعب في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، إذ يستمتع بأفضل أوقاته مع الأرجنتين.

ويرغب مسؤولو اتحاد الكرة الأرجنتيني بأن يستمرّ ليونيل ميسي مع المنتخب حتى نهاية مونديال 2026.