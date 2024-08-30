رد فعل إيثان بعد مواجهة شقيقه مبابي في دوري أبطال أوروبا (صورة)

تفاعل إيثان مبابي ، لاعب وسط ليل الفرنسي ، مع قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته في مواجهة شقيقه كيليان المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني.

ونشر إيثان صورة عبر حسابه بموقع إنستغرام تجمعه بشقيقه معلقًا:" ريال مدريد سيواجه ليل.. إنها مواجهة أيضًا بين الشقيقين مبابي".

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد خارج دياره أمام ليل الفرنسي بحسب القرعة التي أجريت لدوري أبطال أوروبا مساء أمس الخميس.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده مع الفريق.

وحقق مبابي لقب كأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد وسجل هدفًا في مرمى أتالانتا الإيطالي، على حين غابت أهداف النجم الفرنسي في الدوري الإسباني على مدار 3 مباريات.

أخبار ذات علاقة إحصائية ترعب ريال مدريد بعد تعادله مع لاس بالماس

وفي الوقت ذاته انضم إيثان إلى ليل قادمًا من باريس سان جيرمان في الانتقالات الحالية.

ولعب إيثان بجوار شقيقه كيليان في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي.

يشار إلى أن ريال مدريد هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.