منبهر بشدة.. ردّ فعل محمد صلاح تجاه هدف ريو نغوموها الخرافي (فيديو)

أبدى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول انبهاره بما قدمه الشاب الواعد ريو نغوموها في ثالث مبارياته مع الفريق الأول لبطل الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ظهوره في المواجهة الودية أمام يوكوهاما الياباني اليوم الأربعاء.

وبعد سقوطه المفاجئ والثقيل أمام ميلان الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي، فاز فريق المدرب أرني سلوت صباح الأربعاء في مواجهة ودية إعدادية ضمن جولته الآسيوية أمام يوكوهاما (3 ـ 1).

وبعد الاعتماد على اللاعبين الأساسيين في الشوط الأول، تلقى ليفربول مفاجأة أولى من يوكوهاما عندما خطف يوناكا أشاهي الهدف الأول قبل أن يقلب رفاق الهولندي فيرجيل فان دايك الطاولة ويحرزون 3 أهداف متتالية كان آخرها من اللاعب الصاعد حديثا للفريق الأول ريو نغوموها.

ودخل نغوموها بديلا لزميلة خودي غاكبو في الدقيقة 63 وبعد نحو 20 دقيقة أحرز هدفا رائعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليهز الشباك معلنا أول هدف في مسيرته الواعدة مع الريدز.

وأظهر محمد صلاح انبهاره بهدف اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، حيث تداولت منصات التواصل صورة له وهو يبدي إعجابه عندما كان يتابع الهدف من على دكة البدلاء.

وشارك محمد صلاح أساسيا في مباراة ليفربول ويوكوهاما قبل أن يخرج بديلا في الشوط الثاني ويحل بدلا منه هارفي إليوت.

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وشارك المهاجم الواعد ريو نغوموها في ثالث مبارياته اليوم مع الفريق الأول لليفربول بعد أن لعب 45 دقيقة في مواجهة بريستون ومثلها في مباراة ميلان وقدم تمريرة حاسمة في تلك الفترة.

وخاض اللاعب المولود في 29 أغسطس 2008 اليوم 28 دقيقة وقدم مستوى جيدا توجه بهدف رائع أثار إعجاب صلاح وزميله فان دايك اللذين كانا قد غادرا أرض الملعب في الشوط الثاني.

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ويجري ليفربول في الرابع من شهر أغسطس المقبل مباراتين وديتين أمام أتلتيك بلباو في اليوم ذاته، بتشكيلتين اثنتين، كل منها تخوض مباراة واحدة.

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ويبدأ رفاق محمد صلاح موسم 2025 ـ 2026 بخوض نهائي كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس يوم 10 أغسطس المقبل، وبعد 5 أيام يشرعون في حملة الدفاع عن لقبهم في الدوري الإنجليزي باستضافة بورنموث في ملعب أنفيلد.