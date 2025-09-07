انضمت إلى أول ضحاياها.. واندا نارا توجه "ضربة موجعة" لإيكاردي

في خطوة وصفت بأنها "ضربة موجعة" و"انتقام يُطبخ على نار هادئة"، قلبت نجمة الإعلام الأرجنتينية واندا نارا الطاولة على زوجها الأخير ماورو إيكاردي، معلنةً عن تحالف مفاجئ مع خصمه اللدود وزوجها الأسبق، ماكسي لوبيز.

الضربة لم تكن مجرد تصريح عابر، بل تجسدت في قرار انضمام ماكسي لوبيز كمتسابق في برنامج "ماستر شيف" الذي تتولى واندا تقديمه، ليتحول الصراع من المحاكم ووسائل الإعلام إلى شاشة تلفزيونية واحدة، في خطوة اعتبرها النقاد "خدعة قذرة" موجهة مباشرة إلى إيكاردي.

هذا التحالف المثير للجدل يأتي بالتزامن مع تسريب اعترافات صادمة لواندا في مقابلة حديثة، كشفت فيها عن الأساليب التي اتبعها شركاؤها السابقون لمنعها من الرحيل.

وصرحت بأن كلاً من ماكسي لوبيز وماورو إيكاردي حاولا إقناعها بالبقاء عبر اقتراح إنجاب طفل آخر، حيث قال لها الأول: "هيا ننجب الفتاة"، بينما قال الثاني: "هيا ننجب الفتى"، في كشف يفضح عمق الأزمات التي كانت تدور خلف الأبواب المغلقة.

وقد أثار هذا التطور عاصفة في وسائل الإعلام الأرجنتينية، حيث وصف محللون في برنامج "LAM" التلفزيوني ما حدث بأنه خطة مدروسة من واندا، وأشاروا إلى أنها بعد فشل انضمام شقيقتها زايرا للبرنامج، قررت الاستعانة بـ"أول ضحاياها" ماكسي لوبيز، لخلق كيمياء مثيرة للجدل على الشاشة، وفي الوقت نفسه، توجيه رسالة نارية لإيكاردي الذي أصبح الآن خارج الصورة تمامًا.

وبينما كانت واندا في الماضي تهاجم لوبيز وتصف إيكاردي بـ"الأب الأفضل"، انقلبت الأدوار اليوم، لتعود وتتحالف مع غريم الأمس، وتترك إيكاردي يواجه تبعات هذه الضربة الموجعة وحيداً.