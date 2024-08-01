تحركت إدارة نادي الشباب السعودي لحسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق بعد إتمام التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد السابق في صفقة انتقال حر.

ويسعى الشباب لتقديم موسم قوي والمنافسة على لقب الدوري السعودي بجانب أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس عن دخول الشباب في مفاوضات جادة للتعاقد مع الصربي نيمانيا غوديلي لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وأكد رومانو أن الشباب فتح اتصالات لضم اللاعب في الموسم المقبل للاستفادة من قدراته في تدعيم خط الدفاع.

ويبلغ غوديلي 32 عامًا، ولعب لأندية أياكس الهولندي وغوانزو إيفر غراند الصيني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل انتقاله إلى صفوف إشبيلية الإسباني في صيف 2019.

ويملك غوديلي 64 مباراة دولية مع منتخب صربيا، كما أنه خاض 193 مباراة بقميص نادي إشبيلية، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

وتعاقد نادي الشباب بشكل رسمي حتى الآن مع المغربي عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا ثنائي الاتحاد ومحمد العتيبي حارس مرمى النصر.

واستغنى الفريق السعودي عن خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش وحسين القحطاني وسعد الربيع ورياض شراحيلي وخالد عسيري.

وانتهت استعارة المغربي رومان سايس الذي عاد إلى صفوف نادي السد القطري بجانب نهاية استعارة بعض اللاعبين على رأسهم البرازيلي فيتينهو لاعب الاتفاق ومصعب الجوير وعبد الله رديف وحمد اليامي ثلاثي الهلال والحارس مصطفى ملائكة لاعب الفتح.