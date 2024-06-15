ألمانيا تسحق اسكتلندا بخماسية كاملة في افتتاح أمم أوروبا 2024

دكّ منتخب ألمانيا صاحب الضيافة شباك منتخب اسكتلندا بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد، في افتتاح بطولة أوروبا 2024 اليوم الجمعة.

واستهلت ألمانيا، حاملة لقب يورو في 3 مناسبات، مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة إذ وصلت الكرة بعد عدة تمريرات قصيرة لفلوريان فيرتز على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جون التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك الاسكتلندية معلنة أول أهداف النهائيات.

وفي الدقيقة 19 مرر كاي هافرتس الكرة لجمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة بقوة في الشباك، قبل أن ينهي منتخب المانشافت الشوط الأول بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء لكاي هافرتس، بعد تدخل عنيف من رايان بورتيوس، الذي خرج بالبطاقة الحمراء.