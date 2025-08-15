يوسف بلايلي ينفجر غضبا على مدرب الترجي ويعترض على استبداله (فيديو وصور)

جدّد النجم الجزائري يوسف بلايلي، مهاجم الترجي التونسي هواجس مشجعي فريقه بعد مباراة مخيبة للآمال من جديد لبطل الدوري أمام الاتحاد المنستيري اليوم الجمعة.

وفي افتتاح منافسات الجولة الثانية من المسابقة، استضاف الترجي على ملعبه رادس الأولمبي الاتحاد المنستيري أملا في تدارك عثرته الأولى الأسبوع الماضي أمام مستقبل قابس، لكنه سقط من جديد في تعادل مخيب لآمال وتطلعات المشجعين.

وأهدر الفريق المتوج بطلا للدوري 34 مرة 4 نقاط في ظرف أقل من أسبوع ليبدأ الموسم الجديد بشكل سيء ويمنح منافسيه على اللقب فرصة للابتعاد عنه في أعلى الترتيب.

وفضلا عن الأداء المحبط لجل اللاعبين، فجر يوسف بلايلي موجة من الغضب بعد أن استشاط غضبا على مدربه ماهر الكنزاري في الدقيقة 72 من المباراة بعد استبداله.

ورغم أن مسؤولي الترجي نجحوا في طي صفحة الخلافات بين الكنزاري وبلايلي بداية الأسبوع الجاري ليظهر النجم الجزائري من جديد في التشكيل الأساسي، فإن بوادر التصدع ظهرت سريعا في المباراة ضد المنستيري اليوم الجمعة إذ استشاط اللاعب الجزائري غضبا على مدربه واعترض بقوة على استبداله بزميله إبراهيما كايتا.

ولدى خروجه من أرض الملعب صافح بلايلي المدرب المساعد شمس الدين ذوادي ببرود قبل أن يقذف قارورة مياه بقدمه، ثم يضرب قارورة أخرى بقوة على الأرض.

وثارت ثائرة الكثير من مشجعي الترجي عبر منصات التواصل بعد سلوك يوسف بلايلي تجاه مدربه ماهر الكنزاري واعتراضه على التغيير.

وواصل اللاعب الجزائري الذي غاب عن أول مباراة للترجي في الدوري ضد مستقبل قابس ثورة غضبه ونزع حذاءه ثم ألقاه على الدكة وسط ذهول بعض أعضاء الجهاز الفني وامتعاضهم سرا.

وطالب عدد من مشجعي الفريق الأحمر والأصفر إدارة النادي بالتعامل بصرامة وحدة مع يوسف بلايلي مؤكدين أن اللاعب تمرد على الفريق أكثر من مرة وتمادى في قلة انضباطه بعدما لمسه من تساهل في التعامل معه.

ويشار إلى أن بلايلي تغيب الأسبوع الماضي عن آخر حصة تدريب للترجي قبل يوم من مواجهة مستقبل قابس بسبب خصم جزء من راتبه الشهري نتيجة تأخره عن الانضمام لمعسكر النادي في يوليو الماضي.

وتلقى النجم البالغ من العمر 33 عاما وعدا من رئيس الترجي حمدي المدب بعدم تفعيل العقوبة في حقه ليستأنف بداية الأسبوع الجاري التدريبات ويخوض مباراة المنستيري أساسيا.