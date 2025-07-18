5 صور "مثيرة" لم ترَها من قبل لميسي وزوجته (شاهد)

يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، حالة من الاستقرار العاطفي في ظل ارتباطه منذ سنوات طويلة بزوجته الحالية أنتونيلا روكوزو.

وتقف أنتونيلا وراء التألق الذي يعيشه ميسي في ملاعب كرة القدم كواحد من أبرز أساطير اللعبة بحسب المقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة".

أخبار ذات علاقة على طريقة ميسي.. حارس شخصي يحمي أجمل لاعبة في العالم

أنتونيلا ولدت يوم 26 فبراير 1988 في الأرجنتين، وتحديدًا بمدينة روزاريو التي نشأ فيها ميسي.

ودرست أنتونيلا في البداية طب الأسنان ثم علوم الاتصال في جامعة روزاريو، لكنها لم تكمل شهادتها الجامعية بسبب انتقالها إلى برشلونة للعيش مع ميسي، وأصبحت من مشاهير الإنترنت والعمل في عرض الأزياء والترويج لعلامات تجارية، كما أنها ناشطة في العمل الخيري مثل دعم منظمة اليونيسيف والبارالمبياد، ولديها جمهور كبير على إنستغرام.

والتقى ميسي بزوجته الحالية أثناء الطفولة من خلال ابن عمها لوكاس سكاليا، صديق ميسي منذ الصغر، وقد كان يعرفها منذ سن الخامسة، وبدأت علاقتهما منذ سنوات منتصف العقد الأول من الألفية.

أخبار ذات علاقة سأصنع قصتي الخاصة.. لامين يامال يحصل على قميص ميسي بفيديو خرافي (فيديو)

وأعلن ميسي علاقته مع أنتونيلا عام 2009، كما تزوجا رسميًا يوم 30 يونيو 2017 في حفل زفاف فاخر في روزاريو مسقط رأسهما.

ولدى الثنائي ثلاثة أبناء: تياغو المولود يوم 2 نوفمبر 2012، وماتيو الذي وُلد في 11 سبتمبر 2015، وأخيرًا سيرو الذي وُلد في مارس 2018.

وفيما يلي 5 صور مثيرة لتطور علاقة ميسي وزوجته أنتونيلا منذ 2005 وحتى العام الحالي: