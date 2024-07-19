تلقى الفرنسي نغولو كانتي، نجم خط وسط نادي الاتحاد السعودي، عرضًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وانضم كانتي إلى صفوف الاتحاد مطلع الموسم الماضي بعد مسيرة رائعة في الدوري الإنجليزي مع ناديي ليستر سيتي ثم تشيلسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس إن نادي وست هام الناشط في الدوري الإنجليزي تواصل بشكل رسمي مع إدارة نادي الاتحاد السعودي للاستفسار حول إمكانية التعاقد مع كانتي.

وأضاف: "جرت محادثات مباشرة بين الأندية ووكلاء اللاعبين".

وأشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي حسم موقفه بشأن فكرة رحيل كانتي عن صفوف الفريق.

وتابع: "الاتحاد يرفض حتى الآن فكرة التفريط في خدمات نغولو كانتي؛ لأنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق".

وطرق النجم الفرنسي صاحب الـ 33 عامًا أبواب الدوري الإنجليزي في صيف 2015، حين انضم إلى ليستر سيتي قادمًا من نادي كان الفرنسي.

وساهم كانتي في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي موسم 2015 – 2016 ليرحل بعدها إلى تشيلسي الذي قضى معه 7 مواسم رائعة، حقق خلالها لقب كأس العالم للأندية، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وتوج كانتي أيضًا مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي بخلاف كأس الاتحاد، قبل رحيله إلى الاتحاد مطلع الموسم الماضي.

وشارك اللاعب الفرنسي خلال 44 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 لزملائه.