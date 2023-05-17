ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتعادل مع الاتحاد.. والنصر يتخطى الطائي
سجل ميشيل هدفًا قرب النهاية ليتعادل الهلال 2-2 مع ضيفه الاتحاد ويشعل السباق على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
منح كورونادو لاعب الاتحاد التقدم لفريقه بعد 8 دقائق بعدما تبادل الكرة مع عبد الرزاق حمد الله وسدد في الزاوية الضيقة لحارس الهلال عبد الله المعيوف.
وبعدها بعشر دقائق كاد حمد الله أن يجعل النتيجة 2-صفر بتسديدة قريبة من خط المرمى لكن المعيوف أبعدها ببراعة.
وأضاف بامسعود الهدف الثاني بعد تمريرة من حمد الله ليسدد من مدى قريب بعد نصف ساعة من اللعب.
وقلّص مصعب الجوير الفارق للهلال من تمريرة عرضية خدعت حارس الاتحاد مارسيلو جروهي في الدقيقة 41 وتأكدت صحة الهدف وعبور الكرة لخط المرمى بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.
وسدد لوسيانو فييتو ركلة حرة مباشرة كادت أن تكتب هدف التعادل للهلال لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وجاءت أخطر فرص الهلال في الشوط الثاني بعدما سدد البديل ميشيل من مدى قريب لينقذ "جروهي" الكرة قبل أن يبعدها مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي قبل أن تصل لرأس المهاجم أوديون إيغالو في الدقيقة 72.
وسدد رومارينيو لاعب الاتحاد من مدى قريب، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن قبل 10 دقائق من النهاية.
وقبل لحظات من النهاية سدد ميشيل كرة من مدى قريب تصدى لها "جروهي" لتعود لمهاجم الهلال الذي سدد بقوة لتعبر الكرة خط المرمى ويؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.
ووصل الاتحاد المتصدر إلى 63 نقطة ليتقدم على النصر، الذي تفوق على الطائي، بثلاث نقاط قبل 3 جولات من النهاية.
ورفع الهلال، حامل اللقب، رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع.
النصر يفوز بفضل رونالدو وتاليسكا
وفي مباراة في نفس التوقيت، سجل كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 2-صفر على مستضيفه الطائي.
وكاد رونالدو أن يضع النصر في المقدمة برأسية لكنها وصلت سهلة إلى حارس الطائي فيكتور براجا بعد 23 دقيقة من اللعب.
وبعدها بست دقائق أطلق رونالدو تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء لكن الحارس براجا حولها لركنية.
وحصل عبد المجيد الصليهم لاعب وسط النصر على ركلة جزاء بعد قرار من حكم الفيديو المساعد حولها رونالدو بنجاح على يمين براجا في الدقيقة 52.
وضمن البرازيلي تاليسكا نقاط المباراة للنصر بعدما استغل خطأ حسين قاسم مدافع الطائي ليسدد من وضع انفراد ويضيف الهدف الثاني قبل 10 دقائق من النهاية.
وواصل النصر، الذي تعادل مع ضيفه الخليج في المباراة الماضية، مطاردته للاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة.
وتوقف رصيد الطائي عند 34 نقطة من 27 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: