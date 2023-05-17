ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتعادل مع الاتحاد.. والنصر يتخطى الطائي

منح كورونادو لاعب الاتحاد التقدم لفريقه بعد 8 دقائق بعدما تبادل الكرة مع عبد الرزاق حمد الله وسدد في الزاوية الضيقة لحارس الهلال عبد الله المعيوف.

وبعدها بعشر دقائق كاد حمد الله أن يجعل النتيجة 2-صفر بتسديدة قريبة من خط المرمى لكن المعيوف أبعدها ببراعة.

وأضاف بامسعود الهدف الثاني بعد تمريرة من حمد الله ليسدد من مدى قريب بعد نصف ساعة من اللعب.

وقلّص مصعب الجوير الفارق للهلال من تمريرة عرضية خدعت حارس الاتحاد مارسيلو جروهي في الدقيقة 41 وتأكدت صحة الهدف وعبور الكرة لخط المرمى بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وسدد لوسيانو فييتو ركلة حرة مباشرة كادت أن تكتب هدف التعادل للهلال لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وجاءت أخطر فرص الهلال في الشوط الثاني بعدما سدد البديل ميشيل من مدى قريب لينقذ "جروهي" الكرة قبل أن يبعدها مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي قبل أن تصل لرأس المهاجم أوديون إيغالو في الدقيقة 72.

وسدد رومارينيو لاعب الاتحاد من مدى قريب، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن قبل 10 دقائق من النهاية.

وقبل لحظات من النهاية سدد ميشيل كرة من مدى قريب تصدى لها "جروهي" لتعود لمهاجم الهلال الذي سدد بقوة لتعبر الكرة خط المرمى ويؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.