كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن المهاجم الدولي المغربي لنادي نابولي وليد شديرة بات أقرب من أي وقت مضى من مغادرة النادي قبل انتهاء آخر آجال سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا.

وقالت التقارير القريبة من نادي نابولي إن شديرة (26 عاما) الذي انتقل إلى نابولي في أغسطس 2023، قادما من باري الإيطالي مقابل 7 ملايين يورو سيخوض تجربة أخرى خارج فريق الجنوب الإيطالي وسيلعب على الأرجح في الدوري الإسباني.

وأضافت المصادر ذاتها: "لعب وليد شديرة في صفوف فروزنينوني في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي معارا من نابولي، وعاد إلى النادي في نهاية الموسم لكنه كان خارج حسابات مدربه أنطونيو كونتي وهو ما سيجعله أمام ضرورة المغادرة من جديد".

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ووفقا لما نقله موقع "فوت ميركاتو" عن صحف إيطالية، سيوقع المهاجم الدولي المغربي عقدا مع إسبانيول برشلونة على سبيل الإعارة.

وكان وليد شديرة لعب مباراتين فقط مع نابولي خلال بداية الموسم الجاري، دخل في كليهما بديلا، الأولى أمام مودينا في كأس إيطاليا والثانية ضد فيرونا في الجولة الأولى من الدوري.