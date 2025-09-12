هل يتراجع محمود الخطيب عن قرار عدم الترشح لرئاسة الأهلي المصري؟

فجر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مفاجأة من العيار الثقيل بقراره بالابتعاد عن المشهد وعدم الترشح لولاية جديدة في رئاسة القلعة الحمراء.

وانتخب الخطيب رئيسًا للأهلي يوم 1 ديسمبر 2017 خلفًا للمهندس محمود طاهر، ونجح الخطيب في الاحتفاظ بمنصبه خلال الانتخابات التي جرت عام 2021.

ولم يعلن النادي الأهلي رسميًا أي قرار يخص رئيسه محمود الخطيب، ولكن الأخير تقدم بخطاب إلى مجلس الإدارة يطلب إعفاءه من مهام منصبه ويخطر الأعضاء بعدم الترشح لخوض الانتخابات القادمة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الخطيب لم يناقش فكرة ابتعاده عن المشهد وعدم الترشح لانتخابات الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة بل ترك الخطاب مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي بعد مغادرته الاجتماع وهو ما أصاب أعضاء المجلس بصدمة شديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الخطيب تلقى 6 مكالمات من أعضاء في مجلس الأهلي وبعض الرموز الكبار في الجمعية العمومية يطالبونه بالتراجع عن قراره والترشح لخوض الانتخابات القادمة بشكل طبيعي.

وتلقى الخطيب وعوداً بعدم ترشح الرموز الكبار ضده في الانتخابات حال تراجعه عن قراره والموافقة على خوض الانتخابات للفوز بولاية جديدة.

ولم يصدر أي تعليق يؤكد تراجع الخطيب عن قراره، ولكن مصادر داخل القلعة الحمراء أشارت إلى أن الرئيس الحالي قد يتخذ قرارًا بالتراجع في الأيام القادمة بعد مراجعة أسرته والفريق الطبي المعالج له في ظل معاناته من بعض المشاكل الصحية.