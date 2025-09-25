أول تدخل رسمي من وزارة الرياضة السعودية في أزمة مباراة العروبة والقادسية

قررت وزارة الرياضة السعودية التدخل بشكل عاجل للتحقيق في الأزمة التي شهدتها المباراة التي جمعت فريقي العروبة والقادسية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسبب غياب الشركة المنظمة للمباراة في حرمان جماهير الناديين من حضور اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد جامعة الجوف.

ولم تستطع الجماهير الموجودة خارج الملعب دخول المباراة، رغم وجود تذاكر لديها، ما تسبب في غضب الجماهير التي غادرت قبل نهاية الشوط الأول، خصوصا جماهير نادي القادسية التي حضرت من مدينة الخبر وتكبدت عناء السفر ولم تتمكن من دخول الملعب.

وفاز القادسية على نظيره العروبة بنتيجة 3-1، معلناً تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الفور، وجَّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالتحقيق في عدم التعاقد مع شركة منظِّمة لتشغيل مباراة الفريقين، التي أقيمت مساء الأربعاء، في ختام دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، أن نادي العروبة لم يلتزم بالتعاقد مع شركة منظمة لتشغيل المباراة. وأعلن عن صدور توجيه من الوزير بالتحقيق فيما حدث والرفع بنتائجه خلال ثلاثة أيام.

وفي تغريدةٍ عبر حسابه في منصة "إكس"، كتب الزهراني: "إشارةً إلى ما شهدته مباراة العروبة والقادسية التي أُقيمت على ملعب جامعة الجوف ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحيث لم تلتزم إدارة نادي العروبة بالتعاقد مع شركة منظمة لتشغيل المباراة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بحضور ممثل نادي العروبة وتوقيعه على محضر الاجتماع. وعليه فقد وجّه وزير الرياضة بالتحقيق فيما حدث، والرفع بالنتائج خلال ثلاثة أيام، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال ذلك".