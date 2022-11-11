قائمة منتخب هولندا لكأس العالم 2022

ويشارك منتخب هولندا في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر والسنغال والإكوادور.

ويستهل منتخب هولندا مشواره في كأس العالم يوم 21 نوفمبر بمواجهة السنغال، ثم يواجه الإكوادور يوم 25 نوفمبر، وأخيرا قطر يوم 29 نوفمبر.