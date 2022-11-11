قائمة منتخب هولندا لكأس العالم 2022
أعلن لويس فان غال، المدير الفني للمنتخب الهولندي، قائمة الطواحين لكأس العالم 2022، في قطر.
وفيما يلي قائمة منتخب هولندا لكأس العالم:
حراس المرمى: جوستين بيلو (فاينورد)، أندريس نوبيرت (هيرنفيين)، ريمكو باسفير (أياكس).
المدافعون: فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ناثان أكي (مانشستر سيتي)، دالي بليند (أياكس)، يورين تيمبر (أياكس)، دينزل دومفريس (إنتر ميلان) ستيفان دي فراي (إنتر ميلان)، ماتياس دي ليخت (بايرن ميونخ)، تاريل مالاسيا (مانشستر يونايتد)، جيرمي فيرمبونغ (باير ليفركوزن).
لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ (برشلونة)، ستيفين بيرغويس (أياكس)، دافي كلاسين (أياكس)، تيون كوبماينرز (أتانلاتا)، كوادي جاكبو (آيندهوفن)، مارتن دي رون (أتالانتا)، كينيث تايلور (أياكس)، تشافي سيمونز (آيندهوفن).
المهاجون: ممفيس ديباي (برشلونة)، ستيفن بيرغوين (أياكس)، فينسنت يانسين (رويال أنتويرب)، لوك دي يونغ (آيندهوفن)، نوا لانغ (كلوب بروج)، ووت فيجوريست (بيشكتاش).
ويشارك منتخب هولندا في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر والسنغال والإكوادور.
ويستهل منتخب هولندا مشواره في كأس العالم يوم 21 نوفمبر بمواجهة السنغال، ثم يواجه الإكوادور يوم 25 نوفمبر، وأخيرا قطر يوم 29 نوفمبر.
ولم يسبق لمنتخب هولندا الفوز بكأس العالم رغم أنه صعد إلى المباراة النهائية 3 مرات.