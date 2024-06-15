"لا أشبه سلاحف النينجا".. ماركوس تورام يمازح صحفيًا ناداه باسم مبابي

حرص ماركوس تورام، نجم المنتخب الفرنسي، على ممازحة أحد الصحفيين أخطأ في مناداته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم السبت قبل أولى مباريات "الديوك" في بطولة يورو 2024.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام النمسا، الاثنين المقبل على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في "يورو 2024".

ويعد منتخب فرنسا من أقوى المرشحين للفوز باللقب الأوروبي، إذ يطمح النجم كيليان مبابي ورفاقه في تعويض إخفاقهم الأخير في التتويج بكأس العالم.