"لا أشبه سلاحف النينجا".. ماركوس تورام يمازح صحفيًا ناداه باسم مبابي
حرص ماركوس تورام، نجم المنتخب الفرنسي، على ممازحة أحد الصحفيين أخطأ في مناداته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم السبت قبل أولى مباريات "الديوك" في بطولة يورو 2024.
ويستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام النمسا، الاثنين المقبل على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في "يورو 2024".
ويعد منتخب فرنسا من أقوى المرشحين للفوز باللقب الأوروبي، إذ يطمح النجم كيليان مبابي ورفاقه في تعويض إخفاقهم الأخير في التتويج بكأس العالم.
وخلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أخطأ أحد الصحفيين ونادى تورام باسم كيليان مبابي، ولم يفوت مهاجم إنتر ميلان الفرصة للسخرية من شريكه في الهجوم بطريقة مرحة.
ورد تورام: "كيليان؟ هل ناديتني باسم كيليان؟" ثم أضاف مازحًا: "أنا أجمل على أي حال"، وتابع مبتسمًا: "لا أشبه سلاحف النينجا".
قبل أن يستدرك تورام، قائلًا: "بالطبع إنه أفضل لاعب في العالم".
ويخوض المنتخب الفرنسي، مواجهات يورو 2024، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات هولندا، النمسا وبولندا.
ويتطلع منتخب فرنسا الذي توج بكأس العالم 2018 وخسر نهائي 2022، لاستعادة لقب اليورو الذي توج به لآخر مرة العام 2000، علما بأنه في نهائي نسخة 2016.